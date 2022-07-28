Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым впервые с начала СВО

28 июля 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

В Москве подтвердили получение запроса из США о разговоре Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков В Вашингтоне все еще ожидают, что разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по возможному обмену осужденными состоится в ближайшее время. Среди них американец-шпион Пол Уилон. Об этом заявил в официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Мы запросили разговор с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях», — сообщил Прайс во время общения с журналистами, передают РИА «Новости». Он отметил, что в Кремле подтвердили получение этого запроса. Ранее сообщалось, что представители России и США пытаются договориться о возвращении на родину экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в РФ. Об этом заявили в МИД РФ. В США предлагают обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте, обнаружив у нее в багаже гашишное масло. Химкинский городской суд отправил спортсменку под стражу до вынесения приговора. Она пытается освободиться и заявляет о нарушениях в действиях силовиков, проводивших задержание.

В Вашингтоне все еще ожидают, что разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по возможному обмену осужденными состоится в ближайшее время. Среди них американец-шпион Пол Уилон. Об этом заявил в официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. «Мы запросили разговор с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях», — сообщил Прайс во время общения с журналистами, передают РИА «Новости». Он отметил, что в Кремле подтвердили получение этого запроса. Ранее сообщалось, что представители России и США пытаются договориться о возвращении на родину экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в РФ. Об этом заявили в МИД РФ. В США предлагают обменять баскетболистку на преступников, содержащихся в США. Среди них американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте, обнаружив у нее в багаже гашишное масло. Химкинский городской суд отправил спортсменку под стражу до вынесения приговора. Она пытается освободиться и заявляет о нарушениях в действиях силовиков, проводивших задержание.