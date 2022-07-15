Курганцы раскрыли тайные места для пляжного отдыха

Курганцы рассказали, на каких озерах отдыхают и купаются летом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы поделились малоизвестными местами для пляжного отдыха в регионе. Об этом жители города рассказали корреспонденту URA.RU во время уличного опроса 15 июля.

«Нам нравится с семьей бывать на озере Орлово, оно же Орловское водохранилище, у нас недалеко дача там находится. Пока отец рыбачит, мы с дочкой загораем на солнце и плаваем. Ближе к дачам места для купания более цивильные, чем на отдаленных берегах», — рассказывает жительница Кургана Надежда.

Сразу два озера в Шумихинском районе порекомендовал местный житель Анатолий. «Раньше ездили на озеро Горькое-Птичанское, оно неглубокое и очень соленое. Пляж песчаный, но заход в воду неудобный — сразу начинаешь проваливаться в грязь. Поэтому ездили потом в том же районе на озеро Медвежье рядом с селом Большое Субботино. Озеро пресное, из него вытекает речка, которая впадает в Миасс. Там красиво, сосновый бор под боком — словом, сказка», — говорит курганец.

Также опрошенные назвали такие места, как сульфатное озеро Шамеля (недалеко от села Мартыновка в Сафакулевском районе), озера Щучье и Северное (в Кетовском районе). Последнее место особенно хвалят курганские рыбаки.

Ранее URA.RU писало, что курганцы в видеоопросе перечислили места купания в жару. Помимо популярных пляжей на «Бабьих песках» и «Голубых озерах», опрошенные назвали места на реке и котловане вблизи дач.

Названы малоизвестные курганские озера для пляжного отдыха