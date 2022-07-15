Митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины

Митрополит Евгений вместе с Александром Андреевым сделали обход по Ганиной Яме Фото: Фонд святой Екатерины

В рамках празднования «Царских дней» 15 июля митрополит Евгений совершил обход по Ганиной яме, провел божественную литургию в Царской обители и наградил директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева медалью святых Царственных страстотерпце. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Каждый год, десятки тысяч паломников приезжают в Екатеринбург, чтобы почтить память подвига великого императора. Надо сказать, что учредители Фонда люди православные, и они поддерживают очень много проектов, а „Царские Дни“ — это одно из главных событий в нашей жизни», — заявил Андреев. Во время своего визита митрополит Евгений провел богослужение, после которого наградил директора фонда медалью святых Царственных страстотерпцев.

Также за время нахождения на Ганиной Яме митрополит Евгений совместно с наместником монастыря иеромонахом Мелитоном и Александром Андреевым успел посетить Шахту №7, галерею, которая возведена вокруг святого места и музей святых Царственных страстотерпцев.

Фонд святой Екатерины помогает в организации «Царских дней» пятый год подряд. Тысячи гостей со всей страны уже прибыли в Екатеринбург, чтобы принять участие в Божественной литургии на площади перед Храмом на Крови. Она начнется в субботу у 23.30, а затем состоится Царский крестный ход.

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины