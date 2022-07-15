Полиция Кургана поймала нелегального фармацевта с наркозакладками

На улицах Кургана полиция задержала нелегального «фармацевта» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции задержали курганца, который прятал закладки с сильнодействующим препаратом. Об этом говорится в официальном telegram-канале УМВД России по Курганской области.

«Курганец пытался сбыть через тайники-закладки сильнодействующее вещество (СДВ) „прегабалин“. Сотрудники городского отдела наркоконтроля обнаружили и изъяли у мужчины 30 свертков уже готовых для сбыта, а также еще не расфасованных капсул препарата. Свободный оборот этого СДВ запрещен. Теперь нелегальному „фармацевту“ вменяется преступление», — сообщают в ведомстве.

Мужчину обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ по ч. 3 ст. 234 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предполагает до 8 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что курганское медучреждение заключило госконтракт на приобретение препаратов на сумму более 900 тысяч рублей. Но суд признал контракт недействительным, поскольку данные препараты не имели регистрационных документов.