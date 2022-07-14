Курганская больница пыталась купить незаконные препараты

Курганское медучреждение пыталось приобрести незаконные препараты на сумму более 900 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медучреждение Кургана заключило госконтракт на незарегистрированные медицинские препараты, суд признал сделку недействительной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что медицинское учреждение, выступая государственным заказчиком, по итогам проведенного электронного аукциона заключило контракт на поставку медизделий на сумму около 900 тысяч рублей. Однако, поставленные препараты не были зарегистрированы согласно законодательства, а представленное исполнителем регистрационное удостоверение не было связано с предметом контракта», — говорится в сообщении.

Поскольку использование незарегистрированных медизделий может навредить здоровью граждан, прокурор подал иск в Арбитражный суд. После рассмотрения дела суд признал сделку недействительной. В настоящее время деньги возвращены в лечебное заведение, а изделия — поставщику.

До этого URA.RU сообщало, что на 5 июля власти Курганской области и муниципалитетов задолжали бизнесменам за выполненные работы по контрактам более 70 млн рублей. При этом долг заказчиков областного уровня превышает 2 млн рублей, а муниципального — 68 млн рублей.