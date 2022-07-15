На сайте ваканский появилось объявление от лица Рогозина. «Космический коммуникатор»

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрия Рогозина уволили из «Роскосмоса» Фото:

На сайте по поиску работы SuperJob появилась шуточная анкета от лица экс-главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. В графе желаемой должности указано, что Рогозин хочет быть «космическим коммуникатором» или «мемоделом».

«Рогозин Дмитрий. Опыт работы 4 года и 2 месяца в Москве. Желаемая должность: Космический коммуникатор\мемодел. Готов к командировкам», — указано в шуточном резюме Рогозина.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса». В Кремле заявили, что «со временем» его трудоустроят.

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На сайте по поиску работы SuperJob появилась шуточная анкета от лица экс-главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. В графе желаемой должности указано, что Рогозин хочет быть «космическим коммуникатором» или «мемоделом». «Рогозин Дмитрий. Опыт работы 4 года и 2 месяца в Москве. Желаемая должность: Космический коммуникатор\мемодел. Готов к командировкам», — указано в шуточном резюме Рогозина. Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса». В Кремле заявили, что «со временем» его трудоустроят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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