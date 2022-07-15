Врач Хорошев назвал самую частую причину смерти россиян

16 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Комфортная жизнь снижает риск развития смертельных болезней, сказал Владимир Хорошев Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Чаще всего россияне умирают из-за депрессии. Это расстройство приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. «Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причинной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам. Все это приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Это посыл к развитию деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы», — сказал Владимир Хорошев. Также депрессия может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет. «Это мощнейший катализатор генерализированного атеросклероза, что опять приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и заболеваниям сосудов, снабжающих головной мозг», — добавил кардиолог. Врач объяснил, что причины смерти в стране зависят от уровня благополучия граждан. «Поводов для депрессии у нас в стране предостаточно. Чем лучше будет людям жить, чем комфортнее их существование, тем меньше поводов для развития смертельно опасных заболеваний. Все зависит от возраста, но в любом случае это инфаркты и инсульты», — объяснил врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Чаще всего россияне умирают из-за депрессии. Это расстройство приводит к инфаркту миокарда, ишемической болезни сердца и другим смертельным заболеваниям. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. «Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причинной смерти в России чаще всего является депрессия. Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как дофамин, окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам. Все это приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Это посыл к развитию деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы», — сказал Владимир Хорошев. Также депрессия может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет. «Это мощнейший катализатор генерализированного атеросклероза, что опять приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и заболеваниям сосудов, снабжающих головной мозг», — добавил кардиолог. Врач объяснил, что причины смерти в стране зависят от уровня благополучия граждан. «Поводов для депрессии у нас в стране предостаточно. Чем лучше будет людям жить, чем комфортнее их существование, тем меньше поводов для развития смертельно опасных заболеваний. Все зависит от возраста, но в любом случае это инфаркты и инсульты», — объяснил врач.