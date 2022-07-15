Алиев обвинил Минобороны РФ в невыполнении обещаний по Карабаху

15 июля 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Ильхам Алиев заявил, что Армения до сих пор не вывел войска из Нагорного Карабаха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Минобороны РФ не выполнило свое обещание вывести войска Армении с территории Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «К сожалению, негативных моментов больше. Армения, как страна, проигравшая войну и подписавшая акт капитуляции, которым является декларация от 10 ноября 2020 года, взяла на себя определенные обязательства. Эти обязательства четко и ясно указаны в документе. Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена», — передает слова Алиева агентство «Интерфакс-Азербайджан». В конце сентября 2020 года обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха. Мир был заключен в ночь на 10 ноября при содействии России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны достигли прорыва в решении конфликта. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минобороны РФ не выполнило свое обещание вывести войска Армении с территории Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «К сожалению, негативных моментов больше. Армения, как страна, проигравшая войну и подписавшая акт капитуляции, которым является декларация от 10 ноября 2020 года, взяла на себя определенные обязательства. Эти обязательства четко и ясно указаны в документе. Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена», — передает слова Алиева агентство «Интерфакс-Азербайджан». В конце сентября 2020 года обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха. Мир был заключен в ночь на 10 ноября при содействии России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны достигли прорыва в решении конфликта.