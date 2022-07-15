Свердловских депутатов КПРФ сняли с выборов из-за подделки

15 июля 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Депутатов КПРФ сняли с выдвижения в гордуму Асбеста из-за фальсификации подписей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Избирательная комиссия Свердловской области сняла с выдвижения депутатов КПРФ в городскую думу Асбеста из-за фальсификации подписей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией. «Территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список коммунистов и направила заявление в Следственный комитет по факту подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции», — рассказал источник. Почерковедческая экспертиза показала, что на партийных документах и бумагах, поданных в ТИК, отличается подпись. Выдвижение кандидатов в городскую думу Асбеста проходит до 22 июля. Для попадания в список депутатам КПРФ нужно будет повторно проводить партийную конференцию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в территориальную комиссию Свердловской области. На момент выхода новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что депутатов КПРФ не пустили на заседание городской думы Асбеста. К зданию, в котором проходило заседание, вызвали сотрудников Росгвардии и полицейских. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Избирательная комиссия Свердловской области сняла с выдвижения депутатов КПРФ в городскую думу Асбеста из-за фальсификации подписей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией. «Территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список коммунистов и направила заявление в Следственный комитет по факту подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции», — рассказал источник. Почерковедческая экспертиза показала, что на партийных документах и бумагах, поданных в ТИК, отличается подпись. Выдвижение кандидатов в городскую думу Асбеста проходит до 22 июля. Для попадания в список депутатам КПРФ нужно будет повторно проводить партийную конференцию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в территориальную комиссию Свердловской области. На момент выхода новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что депутатов КПРФ не пустили на заседание городской думы Асбеста. К зданию, в котором проходило заседание, вызвали сотрудников Росгвардии и полицейских.