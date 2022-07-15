Свердловских депутатов КПРФ сняли с выборов из-за подделки

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Кпрф-конференция с Харитоновым Николаем. Курган , кпрф
Депутатов КПРФ сняли с выдвижения в гордуму Асбеста из-за фальсификации подписей Фото:

Избирательная комиссия Свердловской области сняла с выдвижения депутатов КПРФ в городскую думу Асбеста из-за фальсификации подписей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список коммунистов и направила заявление в Следственный комитет по факту подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции», — рассказал источник. Почерковедческая экспертиза показала, что на партийных документах и бумагах, поданных в ТИК, отличается подпись.

Выдвижение кандидатов в городскую думу Асбеста проходит до 22 июля. Для попадания в список депутатам КПРФ нужно будет повторно проводить партийную конференцию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в территориальную комиссию Свердловской области. На момент выхода новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что депутатов КПРФ не пустили на заседание городской думы Асбеста. К зданию, в котором проходило заседание, вызвали сотрудников Росгвардии и полицейских.

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Избирательная комиссия Свердловской области сняла с выдвижения депутатов КПРФ в городскую думу Асбеста из-за фальсификации подписей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией. «Территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список коммунистов и направила заявление в Следственный комитет по факту подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции», — рассказал источник. Почерковедческая экспертиза показала, что на партийных документах и бумагах, поданных в ТИК, отличается подпись. Выдвижение кандидатов в городскую думу Асбеста проходит до 22 июля. Для попадания в список депутатам КПРФ нужно будет повторно проводить партийную конференцию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в территориальную комиссию Свердловской области. На момент выхода новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что депутатов КПРФ не пустили на заседание городской думы Асбеста. К зданию, в котором проходило заседание, вызвали сотрудников Росгвардии и полицейских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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