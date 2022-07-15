Политика Леонида Гозмана* вызвали в СК

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Гайдаровский форум-2018, третий день. Москва, гозман леонид
Леонид Гозман не уточнил, почему его вызвали в СК Фото:

Экс-сопредседатель «Союза правых сил», политик Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) вызван в Следственный комитет. Об этом Гозман сообщил в своих соцсетях.

«Я все думал, почему они меня не трогают? Тронули!» — написал Гозман.

72-летний политик не уточнил, по какой причине он был вызван в СК. Он добавил, что едет на встречу со следователями вместе с адвокатом.

Ранее в Москве был задержан политик Илья Яшин. Он был арестован по обвинению в дискредитации ВС России. Ему грозит тюремный срок.

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Экс-сопредседатель «Союза правых сил», политик Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) вызван в Следственный комитет. Об этом Гозман сообщил в своих соцсетях. «Я все думал, почему они меня не трогают? Тронули!» — написал Гозман. 72-летний политик не уточнил, по какой причине он был вызван в СК. Он добавил, что едет на встречу со следователями вместе с адвокатом. Ранее в Москве был задержан политик Илья Яшин. Он был арестован по обвинению в дискредитации ВС России. Ему грозит тюремный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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