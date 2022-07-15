«Иванушки» помогли потерявшимся свердловским детям. Видео

15 июля 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

«Иванушки» помогли свердловским детям найти родителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участники музыкальной группы «Иванушки International» во время выступления в честь Дня металлурга в Первоуральске помогли потерявшемся детям найти родителей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Дети вышли на сцену и попросили „Иванушек“ найти их маму и папу», — рассказал корреспондент URA.RU. Участники музыкальной группы предложили детям остаться на сцене, пока их родители не подойдут. Концерт группы «Иванушки International» приурочен ко Дню металлурга. Праздник пройдет в два дня — с 15 по 16 июля. Ранее URA.RU сообщало, что свердловских металлургов приедут поздравить множество российских звезд шоу-бизнеса. Певица Клава Кока выступит в Каменске-Уральском, блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб поздравит краснотурьинцев, грандиозный open-air с участием рок-звезд пройдет в Нижнем Тагиле.

Участники музыкальной группы «Иванушки International» во время выступления в честь Дня металлурга в Первоуральске помогли потерявшемся детям найти родителей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Дети вышли на сцену и попросили „Иванушек“ найти их маму и папу», — рассказал корреспондент URA.RU. Участники музыкальной группы предложили детям остаться на сцене, пока их родители не подойдут. Концерт группы «Иванушки International» приурочен ко Дню металлурга. Праздник пройдет в два дня — с 15 по 16 июля. Ранее URA.RU сообщало, что свердловских металлургов приедут поздравить множество российских звезд шоу-бизнеса. Певица Клава Кока выступит в Каменске-Уральском, блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб поздравит краснотурьинцев, грандиозный open-air с участием рок-звезд пройдет в Нижнем Тагиле.