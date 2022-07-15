Торжественные мероприятия продлятся два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 15 по 16 июня в Свердловскую область прибудет множество российских звезд — все ради празднования Дня металлурга. URA.RU подготовило гид, в котором собрало всю информацию о месте выступления звезд.

Первым торжество начали отмечать в Первоуральске 15 июля — здесь сегодня выступят «Иванушки International». В этот же день в Краснотурьинске своими песнями представителей металлургической отрасли порадуют рэпер T-killah, певица Ольга Серябкина, а также тиктокер-миллионник Хабиб с хитом «Ягода-малинка».

В Каменск-Уральском День металлурга продлится два дня: 15 июля там выступит Денис Майданов, а на следующий день, 16 июля, уроженка Екатеринбурга Клава Кока. В целом, на субботу выпадет пик концертов российских артистов: в этот день в Ревде перед горожанами выступят сразу три популярных коллектива эпохи 90-х — Иванушки International, «Кар-мэн» и «Русский размер». В Серове металлургов поздравят Андрей Державин с группой «Сталкер» и суперфиналист восьмого сезона шоу «Голос» Ив Набиев с группой MenHouzen и Лилией Вельтман.

В Верхней Пышмы День металлурга отметят одновременно с Днем города — всех будут ждать на концерте «Кар-Мэн», Иванушек International, группы «Комбинация» и авторов хита про «Малиновую Ладу» Gayazovs Brothers. Самое масштабное мероприятие пройдет в Нижнем Тагиле, где пройдет восьмичасовой рок-концерт «Наши в городе». В программе числятся такие музыканты, как «Нейромонах Феофан», «Калинов мост», Чиж & Co, 25/17 и Гарик Сукачев.

Ранее стало известно, что свердловских металлургов приедут поздравить популярные персоны российского шоу-бизнеса. Так, концертный директор певицы Клавы Коки заявил, что певица приедет в Каменск-Уральский, блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб поздравит краснотурьинцев, грандиозный open-air с участием рок-звезд пройдет в Нижнем Тагиле. При этом жители Серова в соцсетях выражают недовольство из-за приглашенных на День города звезд.

Фото: URA.RU

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