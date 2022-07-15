В центр Екатеринбурга съехались десятки силовиков

Полицейские провели проверку в центре Екатеринбурга
В центре Екатеринбурга заметили множество сотрудников полиции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Очень много сотрудников полиции, проверяют нетрезвых людей», — рассказал корреспондент URA.RU. Нескольких полицейских заметили на Плотинке, возле Дома Севастьянова.
В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что проводятся плановые профилактические мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели рейд в Цыганском поселке в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов, полицейские проверили около 800 человек.
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