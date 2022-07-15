15 июля 2022

В центр Екатеринбурга съехались десятки силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, общественный транспорт, полиция, маршрутка, город екатеринбург, городской транспорт, маршрут016, автобус016
Полицейские провели проверку в центре Екатеринбурга Фото:

В центре Екатеринбурга заметили множество сотрудников полиции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Очень много сотрудников полиции, проверяют нетрезвых людей», — рассказал корреспондент URA.RU. Нескольких полицейских заметили на Плотинке, возле Дома Севастьянова.

В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что проводятся плановые профилактические мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели рейд в Цыганском поселке в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов, полицейские проверили около 800 человек.

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В центре Екатеринбурга заметили множество сотрудников полиции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Очень много сотрудников полиции, проверяют нетрезвых людей», — рассказал корреспондент URA.RU. Нескольких полицейских заметили на Плотинке, возле Дома Севастьянова. В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что проводятся плановые профилактические мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели рейд в Цыганском поселке в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов, полицейские проверили около 800 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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