В центр Екатеринбурга съехались десятки силовиков

Полицейские провели проверку в центре Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга заметили множество сотрудников полиции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Очень много сотрудников полиции, проверяют нетрезвых людей», — рассказал корреспондент URA.RU. Нескольких полицейских заметили на Плотинке, возле Дома Севастьянова.

В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что проводятся плановые профилактические мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели рейд в Цыганском поселке в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало о облаве на мигрантов, полицейские проверили около 800 человек.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU