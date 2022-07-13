13 июля 2022

Минобороны РФ: чиновники в Харькове распродают западные лекарства

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Клипарт
Украинские чиновники открыто продают наркотики, поставляемые Западом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти распродают лекарственные препараты, которые получают от Запада в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

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«В Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Кроме того, отмечается, что поставляемые психотропные вещества открыто продаются в интернете.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина продает западную гуманитарную помощь и продукцию армейского назначения, передает RT. Киев получил еще 1,7 миллиарда долларов от западных стран, сообщает телеканал 360.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.

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Украинские власти распродают лекарственные препараты, которые получают от Запада в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Кроме того, отмечается, что поставляемые психотропные вещества открыто продаются в интернете. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина продает западную гуманитарную помощь и продукцию армейского назначения, передает RT. Киев получил еще 1,7 миллиарда долларов от западных стран, сообщает телеканал 360. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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