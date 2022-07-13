Минобороны РФ: чиновники в Харькове распродают западные лекарства 14 июля 2022 в 00:03 Размер текста - 17 + Украинские чиновники открыто продают наркотики, поставляемые Западом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти распродают лекарственные препараты, которые получают от Запада в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. Статья по теме Как в даркнете торгуют оружием, поставляемым Западом на Украину «В Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Кроме того, отмечается, что поставляемые психотропные вещества открыто продаются в интернете. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина продает западную гуманитарную помощь и продукцию армейского назначения, передает RT. Киев получил еще 1,7 миллиарда долларов от западных стран, сообщает телеканал 360. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. Украинские власти распродают лекарственные препараты, которые получают от Запада в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «В Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Кроме того, отмечается, что поставляемые психотропные вещества открыто продаются в интернете. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина продает западную гуманитарную помощь и продукцию армейского назначения, передает RT. Киев получил еще 1,7 миллиарда долларов от западных стран, сообщает телеканал 360. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям