15 июля 2022

Хабибу после концерта пришлось убегать от сотни свердловчан. Видео

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Блогеру из TikToka пришлось убегать от сотни свердловчан Фото:

Блогеру из соцсети TikTok, автору хита «Ягода-малинка» Хабибу (настоящее имя Хабиб Шарипов) пришлось убегать от сотни фанатов после выступления в Краснотурьинске (Свердловская область). Видео появилось в сообществе «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Хабиб спускался со сцены после выступления, в это время десятки свердловчан подбежали к нему. Тиктокеру пришлось убегать от сотни фанатов, желающих сделать фото с ним.

Праздничное мероприятие прошло в честь Дня металлурга. Помимо блогера, представителей металлургической отрасли на концерте в Краснотурьинске порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.

День металлурга отмечают в нескольких свердловских городах. Раннее URA.RU сообщало, что певица Клава Кока выступит в Каменске-Уральском, а в Нижнем Тагиле пройдет грандиозный open-air с участием рок-звезд.

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Блогеру из соцсети TikTok, автору хита «Ягода-малинка» Хабибу (настоящее имя Хабиб Шарипов) пришлось убегать от сотни фанатов после выступления в Краснотурьинске (Свердловская область). Видео появилось в сообществе «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». Хабиб спускался со сцены после выступления, в это время десятки свердловчан подбежали к нему. Тиктокеру пришлось убегать от сотни фанатов, желающих сделать фото с ним. Праздничное мероприятие прошло в честь Дня металлурга. Помимо блогера, представителей металлургической отрасли на концерте в Краснотурьинске порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина. День металлурга отмечают в нескольких свердловских городах. Раннее URA.RU сообщало, что певица Клава Кока выступит в Каменске-Уральском, а в Нижнем Тагиле пройдет грандиозный open-air с участием рок-звезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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