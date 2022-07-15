Блогеру из TikToka пришлось убегать от сотни свердловчан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогеру из соцсети TikTok, автору хита «Ягода-малинка» Хабибу (настоящее имя Хабиб Шарипов) пришлось убегать от сотни фанатов после выступления в Краснотурьинске (Свердловская область). Видео появилось в сообществе «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Хабиб спускался со сцены после выступления, в это время десятки свердловчан подбежали к нему. Тиктокеру пришлось убегать от сотни фанатов, желающих сделать фото с ним.

Праздничное мероприятие прошло в честь Дня металлурга. Помимо блогера, представителей металлургической отрасли на концерте в Краснотурьинске порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.

День металлурга отмечают в нескольких свердловских городах. Раннее URA.RU сообщало, что певица Клава Кока выступит в Каменске-Уральском, а в Нижнем Тагиле пройдет грандиозный open-air с участием рок-звезд.