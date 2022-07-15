15 июля 2022

Махонин дал задание отремонтировать важный культурный объект. Фото

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Благотворительная акция Белый цветок. Пермь, махонин дмитрий, громова анна, пермь 299, акция белый цветок
Глава пермского края Дмитрий Махонин поручил отремонтировать музей царской культуры Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил сотрудникам краевого министерства культуры отремонтировать музей памяти Михаила Романова в Ныробе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сейчас здание [музея] нуждается в реставрации <…> Поручил краевому Минкульту разработать проектно-сметную документацию и оказать учреждению помощь в поиске источников финансирования ремонта», — решил губернатор после посещения музея. В здании центра, в первую очередь, требуется провести ремонт кровли и обработку деревянных перекрытий.

По мнению главы края, музей может стать притяжением туристов в северные районы Прикамья. Недавно этот культурный центр перешел в собственность краевой администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на День города открыли памятник Михаилу Романову. В июне 2018 года представитель царской семьи был вывезен за пределы Перми и расстрелян.

Требующий ремонта центр памяти Михаила Романова в пермском Ныробе

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил сотрудникам краевого министерства культуры отремонтировать музей памяти Михаила Романова в Ныробе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сейчас здание [музея] нуждается в реставрации <…> Поручил краевому Минкульту разработать проектно-сметную документацию и оказать учреждению помощь в поиске источников финансирования ремонта», — решил губернатор после посещения музея. В здании центра, в первую очередь, требуется провести ремонт кровли и обработку деревянных перекрытий. По мнению главы края, музей может стать притяжением туристов в северные районы Прикамья. Недавно этот культурный центр перешел в собственность краевой администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на День города открыли памятник Михаилу Романову. В июне 2018 года представитель царской семьи был вывезен за пределы Перми и расстрелян.
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