Глава пермского края Дмитрий Махонин поручил отремонтировать музей царской культуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил сотрудникам краевого министерства культуры отремонтировать музей памяти Михаила Романова в Ныробе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сейчас здание [музея] нуждается в реставрации <…> Поручил краевому Минкульту разработать проектно-сметную документацию и оказать учреждению помощь в поиске источников финансирования ремонта», — решил губернатор после посещения музея. В здании центра, в первую очередь, требуется провести ремонт кровли и обработку деревянных перекрытий.

По мнению главы края, музей может стать притяжением туристов в северные районы Прикамья. Недавно этот культурный центр перешел в собственность краевой администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на День города открыли памятник Михаилу Романову. В июне 2018 года представитель царской семьи был вывезен за пределы Перми и расстрелян.

Требующий ремонта центр памяти Михаила Романова в пермском Ныробе фото: telegram-канал Дмитрия Махонина