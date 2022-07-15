Самолет «Уральских авиалиний» экстренно затормозил перед вылетом. Скрин

16 июля 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

Рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург экстренно отменили перед вылетом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург экстренно затормозил перед вылетом. Об этом сообщили очевидцы. «Самолет после разгона резко остановился. Теперь вернулся на стоянку, и командир корабля сообщил, что это по техническим причинам. При разгоне что-то случилось», — поделился один из пассажиров с агентством Е1. По словам очевидца вылет в Екатеринбург должен был быть 15 июля в 21:10, однако рейс несколько раз переносили. Пассажир рассказал, что люди, не желающие лететь этим рейсом, могут получить багаж и вернуть деньги в местах приобретения билетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний» и в пресс-службу аэропорта «Кольцово». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» получат 528 миллионов рублей на субсидии для возврата пассажирам стоимости билетов из-за отмененных рейсов. Также агентство рассказывало, что уральская авиакомпания стала худшим свердловским переводчиком за 2021 год. Фото: онлайн-табло аэропорта «Кольцово» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург экстренно затормозил перед вылетом. Об этом сообщили очевидцы. «Самолет после разгона резко остановился. Теперь вернулся на стоянку, и командир корабля сообщил, что это по техническим причинам. При разгоне что-то случилось», — поделился один из пассажиров с агентством Е1. По словам очевидца вылет в Екатеринбург должен был быть 15 июля в 21:10, однако рейс несколько раз переносили. Пассажир рассказал, что люди, не желающие лететь этим рейсом, могут получить багаж и вернуть деньги в местах приобретения билетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний» и в пресс-службу аэропорта «Кольцово». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» получат 528 миллионов рублей на субсидии для возврата пассажирам стоимости билетов из-за отмененных рейсов. Также агентство рассказывало, что уральская авиакомпания стала худшим свердловским переводчиком за 2021 год.