«Уральские авиалинии» получат 528 млн рублей на выплаты клиентам

04 июня 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Компания получит субсидию из федерального бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральное агентство воздушного транспорта отобрало 27 авиакомпаний, которые получат субсидии на возврат пассажирам стоимости билетов по отменным рейсам. В списке, опубликованном на сайте агентства, есть «Уральские авиалинии». Компания получит 528 млн рублей. «Всего на участие в отборе поступило 27 заявок. Победители — 20 авиакомпаний, которым будут предоставлены из федерального бюджета субсидии на возврат пассажирам стоимости билетов по отменным рейсам из-за внешних ограничений. Выплаты планируются в июне — начале июля 2022 года после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией», — говорится на сайте агентства воздушного транспорта. «Уральские авиалинии» запрашивали 528,4 млн рублей. В ведомстве полностью одобрили эту сумму. Ранее URA.RU сообщало, что почти три миллиарда рублей компании, пострадавшей из-за санкций, выделит правительство РФ. Налоговые преференции компания получит и из бюджета Свердловской области. «Уральские авиалинии» отправили в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств, начиная от закрытия аэропортов на южных направлениях России, заканчивая запретами на перелеты над территориями стран Евросоюза. Многие пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, не могут получить деньги обратно. В «Уральских авиалиниях» корреспонденту URA.RU заявили, что в большинстве случаев возврат средства за билеты проходит в течение 30-45 дней и отметили, что задержки могут быть из-за большого количество заявок — в настоящий момент в работе находится порядка 30 000. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Федеральное агентство воздушного транспорта отобрало 27 авиакомпаний, которые получат субсидии на возврат пассажирам стоимости билетов по отменным рейсам. В списке, опубликованном на сайте агентства, есть «Уральские авиалинии». Компания получит 528 млн рублей. «Всего на участие в отборе поступило 27 заявок. Победители — 20 авиакомпаний, которым будут предоставлены из федерального бюджета субсидии на возврат пассажирам стоимости билетов по отменным рейсам из-за внешних ограничений. Выплаты планируются в июне — начале июля 2022 года после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией», — говорится на сайте агентства воздушного транспорта. «Уральские авиалинии» запрашивали 528,4 млн рублей. В ведомстве полностью одобрили эту сумму. Ранее URA.RU сообщало, что почти три миллиарда рублей компании, пострадавшей из-за санкций, выделит правительство РФ. Налоговые преференции компания получит и из бюджета Свердловской области. «Уральские авиалинии» отправили в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств, начиная от закрытия аэропортов на южных направлениях России, заканчивая запретами на перелеты над территориями стран Евросоюза. Многие пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, не могут получить деньги обратно. В «Уральских авиалиниях» корреспонденту URA.RU заявили, что в большинстве случаев возврат средства за билеты проходит в течение 30-45 дней и отметили, что задержки могут быть из-за большого количество заявок — в настоящий момент в работе находится порядка 30 000.