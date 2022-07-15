В Тюмени пенсионер дважды попал под машину

Тюменец попал в больницу после двойного ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени пенсионера сбили два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Отмечается, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

«В 23:55 возле дома на Мельникайте, 75 автомобиль Volkswagen, двигаясь со стороны Харьковской, допустил наезд на пешехода. Мужчина 1951 года рождения после первого удара упал на проезжую часть, где на него наехал второй автомобиль — Daewooo Gentra», — сообщает издание 72.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автобус сбил пенсионерку, перебегающую дорогу в неположенном месте. Женщина получила удар по голове боковым зеркалом автобуса.