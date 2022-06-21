В Тюмени автобус сбил пенсионерку ударом зеркала в голову. Новое видео ДТП в центре города

22 июня 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Автобус сбил тюменку на улице Республики (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В социальных сетях появилось новое видео момента ДТП, в котором 74-летняя пенсионерка получает удар по голове боковым зеркалом автобуса, перебегая дорогу в неположенном месте в центре Тюмени. Ролик разместила пользователь Юлия Полякова. Авария произошла 21 июня. «Скорая приехала быстро, через три-пять минут. В это время бабушке помогали очевидцы», — написала тюменка Юлия Полякова, выложившая в социальную сеть видео ДТП с участием пожилой женщины и автобуса. На ролике видно, что женщина перебегает дорогу, и не смотрит на полосу, по которой едет автобус. Общественный транспорт сбивает ее с ног, ударив по голове боковым зеркалом. Как ранее писало URA.RU, пострадавшей 74 года. Ее увезли в больницу с различными травмами. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В социальных сетях появилось новое видео момента ДТП, в котором 74-летняя пенсионерка получает удар по голове боковым зеркалом автобуса, перебегая дорогу в неположенном месте в центре Тюмени. Ролик разместила пользователь Юлия Полякова. Авария произошла 21 июня. «Скорая приехала быстро, через три-пять минут. В это время бабушке помогали очевидцы», — написала тюменка Юлия Полякова, выложившая в социальную сеть видео ДТП с участием пожилой женщины и автобуса. На ролике видно, что женщина перебегает дорогу, и не смотрит на полосу, по которой едет автобус. Общественный транспорт сбивает ее с ног, ударив по голове боковым зеркалом. Как ранее писало URA.RU, пострадавшей 74 года. Ее увезли в больницу с различными травмами.