21 июня 2022

В Тюмени автобус сбил пенсионерку ударом зеркала в голову. Новое видео ДТП в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус номер 10 на электричестве. Тюмень, автобусная остановка, бабушка, смотрит вдаль
Автобус сбил тюменку на улице Республики (архивное фото) Фото:

В социальных сетях появилось новое видео момента ДТП, в котором 74-летняя пенсионерка получает удар по голове боковым зеркалом автобуса, перебегая дорогу в неположенном месте в центре Тюмени. Ролик разместила пользователь Юлия Полякова. Авария произошла 21 июня.

«Скорая приехала быстро, через три-пять минут. В это время бабушке помогали очевидцы», — написала тюменка Юлия Полякова, выложившая в социальную сеть видео ДТП с участием пожилой женщины и автобуса.

На ролике видно, что женщина перебегает дорогу, и не смотрит на полосу, по которой едет автобус. Общественный транспорт сбивает ее с ног, ударив по голове боковым зеркалом.

Как ранее писало URA.RU, пострадавшей 74 года. Ее увезли в больницу с различными травмами.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В социальных сетях появилось новое видео момента ДТП, в котором 74-летняя пенсионерка получает удар по голове боковым зеркалом автобуса, перебегая дорогу в неположенном месте в центре Тюмени. Ролик разместила пользователь Юлия Полякова. Авария произошла 21 июня. «Скорая приехала быстро, через три-пять минут. В это время бабушке помогали очевидцы», — написала тюменка Юлия Полякова, выложившая в социальную сеть видео ДТП с участием пожилой женщины и автобуса. На ролике видно, что женщина перебегает дорогу, и не смотрит на полосу, по которой едет автобус. Общественный транспорт сбивает ее с ног, ударив по голове боковым зеркалом. Как ранее писало URA.RU, пострадавшей 74 года. Ее увезли в больницу с различными травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...