Пермяк выращивал наркотики и сушил их в детской комнате

Принятые меры предосторожности не помогли жителю Прикамья избежать наказания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Полицейские Чернушенского городского округа (Пермский край) задержали 34-летнего мужчину, который выращивал коноплю в собственном доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Мужчина выращивал на территории домовладения растения, содержащие наркотики. Кусты находились в бане. Их он высушивал в доме, в детской комнате. Чтобы наркотический дурман не распространялся по жилью, мужчина расстелил полотенца перед входом в комнату, таким образом предотвращая доступ воздуха», — написано на сайте ведомства.

Оперативники также информируют о том, что по периметру участка задержанный развесил видеокамеры, которые «фиксировали незваных гостей», но все это ему не помогло. В ходе обыска были изъяты сухие стебли и листья, а также кусты растений, электронные весы и спецприборы. Общий вес растительного наркотика примерно равен 1 кг.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его посадили под домашний арест.

О жителе Соликамска, осужденном за выращивание конопли в собственной квартире, URA.RU писало ранее. Мужчина решил заняться этим в 2021 году. Тогда он приобрел семена, изучил литературу и купил оборудование. Кроме того, агентство сообщало, что в Пермском крае будут судить 35-летнего мужчину, которого обвинили в изготовлении и распространении наркотиков. Он обустроил в собственной квартире теплицу для выращивания марихуаны.