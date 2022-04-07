07 апреля 2022

Пермяк превратил квартиру в оранжерею для выращивания конопли

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, конопля, изьятие
Семена конопли пермяк приобрел в апреле прошлого года Фото:

В Пермском крае будут судить 35-летнего мужчину, которого обвиняют в изготовлении и распространении наркотиков. Он обустроил в собственной квартире теплицу для выращивания марихуаны, рассказали в полиции.

«В ходе проверочных мероприятий, фигуранта задержали сотрудники Росгвардии недалеко от его дома. Мужчина попытался скрыться, но спастись бегством не смог. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили в карманах одежды задержанного два фольгированных свертка предположительно с веществом наркотического содержания», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В квартире задержанного полицейские также нашли мешки с удобрениями и грунтом, вентиляторы, лампы и термодатчики. Окна хозяин жилья закрыл темной тканью, оборудовал вытяжку, изучил книги по растениеводству. При обыске в помещении были изъяты стебли марихуаны и другие наркотики растительного происхождения.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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В Пермском крае будут судить 35-летнего мужчину, которого обвиняют в изготовлении и распространении наркотиков. Он обустроил в собственной квартире теплицу для выращивания марихуаны, рассказали в полиции. «В ходе проверочных мероприятий, фигуранта задержали сотрудники Росгвардии недалеко от его дома. Мужчина попытался скрыться, но спастись бегством не смог. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили в карманах одежды задержанного два фольгированных свертка предположительно с веществом наркотического содержания», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В квартире задержанного полицейские также нашли мешки с удобрениями и грунтом, вентиляторы, лампы и термодатчики. Окна хозяин жилья закрыл темной тканью, оборудовал вытяжку, изучил книги по растениеводству. При обыске в помещении были изъяты стебли марихуаны и другие наркотики растительного происхождения. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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