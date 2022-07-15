В Перми студент создал уникальную систему зарядки для смартфона

Выпускник Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Иван Фролов придумал новую технологию, которая позволит непрерывно заряжать телефон. Устройство имеет ряд преимуществ перед уже существующими. Это, прежде всего, небольшой вес и объем, а также возможность «самозарядки».
«Зарядка оснащена встроенным маятником, генератором и конденсатором для накопления энергии. Предполагается, что за один сдвиг маятника будет вырабатываться 50 mV и 200 pA энергии, что достаточно для накопления небольшого количества энергии за определенный промежуток времени», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.
Созданную технологию можно использовать как в смарт-часах и телефонах, так и в других электронных устройствах, требующих зарядки от источника питания. Предположительно, изделие будет готово к выходу на рынок через год или два.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском политехе разработали метод, который поможет управлять дорожным потоком и снизит количество заторов и ДТП. У это разработки нет аналогов в мире. Кроме того, ученые ПНИПУ готовились опробовать новую технологию, которая позволит предприятиям целлюлозно-бумажного комплекса снизить процент брака. Также агентство сообщало о созданной пермяками разработке, которая должна помочь российской металлургической промышленности. Это новый способ отливки деталей сложных форм, благодаря которому снижается риск производственного брака.
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Выпускник Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Иван Фролов придумал новую технологию, которая позволит непрерывно заряжать телефон. Устройство имеет ряд преимуществ перед уже существующими. Это, прежде всего, небольшой вес и объем, а также возможность «самозарядки». «Зарядка оснащена встроенным маятником, генератором и конденсатором для накопления энергии. Предполагается, что за один сдвиг маятника будет вырабатываться 50 mV и 200 pA энергии, что достаточно для накопления небольшого количества энергии за определенный промежуток времени», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета. Созданную технологию можно использовать как в смарт-часах и телефонах, так и в других электронных устройствах, требующих зарядки от источника питания. Предположительно, изделие будет готово к выходу на рынок через год или два. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском политехе разработали метод, который поможет управлять дорожным потоком и снизит количество заторов и ДТП. У это разработки нет аналогов в мире. Кроме того, ученые ПНИПУ готовились опробовать новую технологию, которая позволит предприятиям целлюлозно-бумажного комплекса снизить процент брака. Также агентство сообщало о созданной пермяками разработке, которая должна помочь российской металлургической промышленности. Это новый способ отливки деталей сложных форм, благодаря которому снижается риск производственного брака.