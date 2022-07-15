В Перми студент создал уникальную систему зарядки для смартфона

Иван Фролов разработал встраиваемую систему «самозарядки» телефона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выпускник Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Иван Фролов придумал новую технологию, которая позволит непрерывно заряжать телефон. Устройство имеет ряд преимуществ перед уже существующими. Это, прежде всего, небольшой вес и объем, а также возможность «самозарядки».

«Зарядка оснащена встроенным маятником, генератором и конденсатором для накопления энергии. Предполагается, что за один сдвиг маятника будет вырабатываться 50 mV и 200 pA энергии, что достаточно для накопления небольшого количества энергии за определенный промежуток времени», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

Созданную технологию можно использовать как в смарт-часах и телефонах, так и в других электронных устройствах, требующих зарядки от источника питания. Предположительно, изделие будет готово к выходу на рынок через год или два.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском политехе разработали метод, который поможет управлять дорожным потоком и снизит количество заторов и ДТП. У это разработки нет аналогов в мире. Кроме того, ученые ПНИПУ готовились опробовать новую технологию, которая позволит предприятиям целлюлозно-бумажного комплекса снизить процент брака. Также агентство сообщало о созданной пермяками разработке, которая должна помочь российской металлургической промышленности. Это новый способ отливки деталей сложных форм, благодаря которому снижается риск производственного брака.

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