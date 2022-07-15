Клава Кока прилетела в Екатеринбург. «Родной город». Фото

16 июля 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Певица прилетела на гастроли в Свердловскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) прилетела в Екатеринбург, где родилась и жила до переезда в Москву. Сегодня она выступит на концерте в честь Дня металлургов в Каменске-Уральском (Свердловская область). О своем прилете певица сообщила в telegram-канале. «Всем доброе утро! Я уже добралась до своего родного города Екатеринбурга. Встречает солнышко. Сегодня вечером концерт в Каменске-Уральском, жду нашей встречи! Очень», — написала Кока. Сегодня она выступит на концерте в честь Дня металлургов в Каменске-Уральском. В комментариях свердловские фанаты тепло приветствуют певицу и говорят, что с нетерпением ждут ее концерта. Несколько дней назад Клава Кока презентовала фит с украинской певицей Мари Краймбери, песня называется «Шкура». «В этой песне самые жесткие куплеты за всю историю моего творчества», — делилась Кока. Певица выложила фото на фоне VIP-терминала екатеринбургского аэропорта Фото: telegram-канал Клавы Коки Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) прилетела в Екатеринбург, где родилась и жила до переезда в Москву. Сегодня она выступит на концерте в честь Дня металлургов в Каменске-Уральском (Свердловская область). О своем прилете певица сообщила в telegram-канале. «Всем доброе утро! Я уже добралась до своего родного города Екатеринбурга. Встречает солнышко. Сегодня вечером концерт в Каменске-Уральском, жду нашей встречи! Очень», — написала Кока. Сегодня она выступит на концерте в честь Дня металлургов в Каменске-Уральском. В комментариях свердловские фанаты тепло приветствуют певицу и говорят, что с нетерпением ждут ее концерта. Несколько дней назад Клава Кока презентовала фит с украинской певицей Мари Краймбери, песня называется «Шкура». «В этой песне самые жесткие куплеты за всю историю моего творчества», — делилась Кока.