15 июля 2022

Клава Кока прилетела в Екатеринбург. «Родной город». Фото

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Певица прилетела на гастроли в Свердловскую область Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) прилетела в Екатеринбург, где родилась и жила до переезда в Москву. Сегодня она выступит на концерте в честь Дня металлургов в Каменске-Уральском (Свердловская область). О своем прилете певица сообщила в telegram-канале.

«Всем доброе утро! Я уже добралась до своего родного города Екатеринбурга. Встречает солнышко. Сегодня вечером концерт в Каменске-Уральском, жду нашей встречи! Очень», — написала Кока. Сегодня она выступит на концерте в честь Дня металлургов в Каменске-Уральском. В комментариях свердловские фанаты тепло приветствуют певицу и говорят, что с нетерпением ждут ее концерта.

Несколько дней назад Клава Кока презентовала фит с украинской певицей Мари Краймбери, песня называется «Шкура». «В этой песне самые жесткие куплеты за всю историю моего творчества», — делилась Кока.

Певица выложила фото на фоне VIP-терминала екатеринбургского аэропорта
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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) прилетела в Екатеринбург, где родилась и жила до переезда в Москву. Сегодня она выступит на концерте в честь Дня металлургов в Каменске-Уральском (Свердловская область). О своем прилете певица сообщила в telegram-канале. «Всем доброе утро! Я уже добралась до своего родного города Екатеринбурга. Встречает солнышко. Сегодня вечером концерт в Каменске-Уральском, жду нашей встречи! Очень», — написала Кока. Сегодня она выступит на концерте в честь Дня металлургов в Каменске-Уральском. В комментариях свердловские фанаты тепло приветствуют певицу и говорят, что с нетерпением ждут ее концерта. Несколько дней назад Клава Кока презентовала фит с украинской певицей Мари Краймбери, песня называется «Шкура». «В этой песне самые жесткие куплеты за всю историю моего творчества», — делилась Кока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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