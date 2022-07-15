15 июля 2022
14 июля 2022

В ЯНАО начали собирать арктическую ягоду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, лес, березы, березовая роща
Княженику называют арктической малиной, также у нее есть другие народные «имена» (фото из архива) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) начали собирать княженику, которую также называют арктической малиной. Видео с ягодами опубликовано в группе «Тарко-Сале/ЯНАО» в группе «ВКонтакте».

«Какая красота и вкуснота», — подписал автор. Местная жительница Ольга, которая сняла видео, рассказала, что заглянула в лес во время утренней прогулки с собакой. Она поделилась, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые.

Ранее URA.RU писало, что сезонный заработок на сборе грибов и ягод в ЯНАО может принести хороший доход. За месяц-два активной работы можно заработать порядка ста тысяч.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) начали собирать княженику, которую также называют арктической малиной. Видео с ягодами опубликовано в группе «Тарко-Сале/ЯНАО» в группе «ВКонтакте». «Какая красота и вкуснота», — подписал автор. Местная жительница Ольга, которая сняла видео, рассказала, что заглянула в лес во время утренней прогулки с собакой. Она поделилась, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые. Ранее URA.RU писало, что сезонный заработок на сборе грибов и ягод в ЯНАО может принести хороший доход. За месяц-два активной работы можно заработать порядка ста тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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