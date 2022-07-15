В ЯНАО начали собирать арктическую ягоду. Видео

16 июля 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Княженику называют арктической малиной, также у нее есть другие народные «имена» (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) начали собирать княженику, которую также называют арктической малиной. Видео с ягодами опубликовано в группе «Тарко-Сале/ЯНАО» в группе «ВКонтакте». «Какая красота и вкуснота», — подписал автор. Местная жительница Ольга, которая сняла видео, рассказала, что заглянула в лес во время утренней прогулки с собакой. Она поделилась, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые. Ранее URA.RU писало, что сезонный заработок на сборе грибов и ягод в ЯНАО может принести хороший доход. За месяц-два активной работы можно заработать порядка ста тысяч. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Тарко-Сале (ЯНАО) начали собирать княженику, которую также называют арктической малиной. Видео с ягодами опубликовано в группе «Тарко-Сале/ЯНАО» в группе «ВКонтакте». «Какая красота и вкуснота», — подписал автор. Местная жительница Ольга, которая сняла видео, рассказала, что заглянула в лес во время утренней прогулки с собакой. Она поделилась, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые. Ранее URA.RU писало, что сезонный заработок на сборе грибов и ягод в ЯНАО может принести хороший доход. За месяц-два активной работы можно заработать порядка ста тысяч.