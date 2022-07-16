Депутат Госдумы: ошибки Байдена привели к расколу в НАТО

16 июля 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Джо Байден потерял самостоятельность в принятии решений, считает Дмитрий Белик Фото: Patrick Semansky AP/TASS Регулярные «позорные» ошибки президента США Джо Байдена и его политическая несамостоятельность приводят к расколу внутри Евросоюза и НАТО. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Джо Байден — политик, допускающий позорные ошибки и давно потерявший любую самостоятельность в принятии политических решений. Показательными являются и его многочисленные промахи, недопустимые для человека, занимающего такой пост. Среди стран ЕС, и внутри НАТО вопрос России вызывает разногласия. У членов Альянса разные подходы к урегулированию кризиса на Украине и расстановке сил внутри военного блока», — сказал Белик. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели против России экономические санкции. Однако, по информации западных СМИ, в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого. По мнению западных аналитиков, кризис на Украине также продемонстрировал слабость и раскол в «щите» НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Регулярные «позорные» ошибки президента США Джо Байдена и его политическая несамостоятельность приводят к расколу внутри Евросоюза и НАТО. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Джо Байден — политик, допускающий позорные ошибки и давно потерявший любую самостоятельность в принятии политических решений. Показательными являются и его многочисленные промахи, недопустимые для человека, занимающего такой пост. Среди стран ЕС, и внутри НАТО вопрос России вызывает разногласия. У членов Альянса разные подходы к урегулированию кризиса на Украине и расстановке сил внутри военного блока», — сказал Белик. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада осудили это решение и ввели против России экономические санкции. Однако, по информации западных СМИ, в Евросоюзе начались серьезные разногласия из-за того, что поддержка Украины обходится очень дорого. По мнению западных аналитиков, кризис на Украине также продемонстрировал слабость и раскол в «щите» НАТО, пишет «Национальная служба новостей».