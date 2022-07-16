Саудовский принц припомнил Байдену грехи США

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Армия США зря воевала в Ираке и Афганистане, заявил Мохаммед бен Салман Фото:

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман в ходе встречи с президентом США Джо Байденом напомнил американскому лидеру про ошибки армии США в Ираке. Об этом пишет агентство Reuters.

«Соединенные Штаты также совершали ошибки, в том числе в Ираке. США попытались навязать ценности Афганистану и Ираку и это имело неприятные последствия. Это не работает, когда люди пытаются силой навязать ценности другим странам», — передает Reuters слова Мохаммеда бен Салмана.

Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман в ходе встречи с президентом США Джо Байденом напомнил американскому лидеру про ошибки армии США в Ираке. Об этом пишет агентство Reuters. «Соединенные Штаты также совершали ошибки, в том числе в Ираке. США попытались навязать ценности Афганистану и Ираку и это имело неприятные последствия. Это не работает, когда люди пытаются силой навязать ценности другим странам», — передает Reuters слова Мохаммеда бен Салмана. Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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