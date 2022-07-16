Саудовский принц припомнил Байдену грехи США

16 июля 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Армия США зря воевала в Ираке и Афганистане, заявил Мохаммед бен Салман Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман в ходе встречи с президентом США Джо Байденом напомнил американскому лидеру про ошибки армии США в Ираке. Об этом пишет агентство Reuters. «Соединенные Штаты также совершали ошибки, в том числе в Ираке. США попытались навязать ценности Афганистану и Ираку и это имело неприятные последствия. Это не работает, когда люди пытаются силой навязать ценности другим странам», — передает Reuters слова Мохаммеда бен Салмана. Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман в ходе встречи с президентом США Джо Байденом напомнил американскому лидеру про ошибки армии США в Ираке. Об этом пишет агентство Reuters. «Соединенные Штаты также совершали ошибки, в том числе в Ираке. США попытались навязать ценности Афганистану и Ираку и это имело неприятные последствия. Это не работает, когда люди пытаются силой навязать ценности другим странам», — передает Reuters слова Мохаммеда бен Салмана. Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против России и Китая. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США.