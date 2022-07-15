Самодельное транспортное средства сделали на базе мотоцикла «Урал» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюменской области произошло ДТП. Водитель самодельного транспортного средства на базе мотоцикла «Урал» умер в результате того, что не справился с управлением и попал в кювет. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла в селе Черешманское Ишимского района.

«В ДТП погиб 32-летний водитель мототранспорта. В шестом часу вечера на грунтовой дороге между улицами Производственная и Центральная в селе Черемшанское произошло опрокидывание самодельного транспортного средства на базе мотоцикл „Урал“. Местный житель не справился с управлением мототранспорта и совершил съезд с проезжей части в кювет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они также уточнили, что водитель погиб на месте происшествия. Сейчас в региональном УГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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