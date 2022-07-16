16 июля 2022

В Москве после концерта расстреляли рэпера OFFMi

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные выстрелили в OFFMi, когда он фотографировался с фанатами

В Москве неизвестные напали на рэпера OFFMi (настоящие имя артиста Никита Святковский). Во время фотосессии с фанатами нападающие выстрелили в него из сигнального пистолета.

Неизвестные напали на рэпера OFFMi после его сольного концерта в Москве, сообщает telegram-канал Fast Food Music. Злоумышленники выстрелили в артиста из сигнального пистолета, а затем скрылись на мотоцикле. Отмечается, что пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако пока что он не пришел в себя.

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В Москве неизвестные напали на рэпера OFFMi (настоящие имя артиста Никита Святковский). Во время фотосессии с фанатами нападающие выстрелили в него из сигнального пистолета. Неизвестные напали на рэпера OFFMi после его сольного концерта в Москве, сообщает telegram-канал Fast Food Music. Злоумышленники выстрелили в артиста из сигнального пистолета, а затем скрылись на мотоцикле. Отмечается, что пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако пока что он не пришел в себя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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