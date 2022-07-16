В Москве после концерта расстреляли рэпера OFFMi

17 июля 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Неизвестные выстрелили в OFFMi, когда он фотографировался с фанатами соцсети OFFMi В Москве неизвестные напали на рэпера OFFMi (настоящие имя артиста Никита Святковский). Во время фотосессии с фанатами нападающие выстрелили в него из сигнального пистолета. Неизвестные напали на рэпера OFFMi после его сольного концерта в Москве, сообщает telegram-канал Fast Food Music. Злоумышленники выстрелили в артиста из сигнального пистолета, а затем скрылись на мотоцикле. Отмечается, что пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако пока что он не пришел в себя. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Москве неизвестные напали на рэпера OFFMi (настоящие имя артиста Никита Святковский). Во время фотосессии с фанатами нападающие выстрелили в него из сигнального пистолета. Неизвестные напали на рэпера OFFMi после его сольного концерта в Москве, сообщает telegram-канал Fast Food Music. Злоумышленники выстрелили в артиста из сигнального пистолета, а затем скрылись на мотоцикле. Отмечается, что пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако пока что он не пришел в себя.