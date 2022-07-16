В Москве после концерта расстреляли рэпера OFFMi

Неизвестные выстрелили в OFFMi, когда он фотографировался с фанатами
В Москве неизвестные напали на рэпера OFFMi (настоящие имя артиста Никита Святковский). Во время фотосессии с фанатами нападающие выстрелили в него из сигнального пистолета.
Неизвестные напали на рэпера OFFMi после его сольного концерта в Москве, сообщает telegram-канал Fast Food Music. Злоумышленники выстрелили в артиста из сигнального пистолета, а затем скрылись на мотоцикле. Отмечается, что пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако пока что он не пришел в себя.
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