В Киеве угрожают атаковать Крымский мост, как только появится возможность Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев планирует атаковать Крымский мост, как только появится возможность. Если будут ограничения со стороны украинских партнеров не бить по территории России, то не будем. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

«Как только появится первая техническая возможность, он [мост] тут же станет этим объектом <…>. Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает », — заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марк Фейгин «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Он напомнил, что Крымский мост проходит по территориальным водам Украины.

Это уже второе за последнее время заявление Киева о возможности удара по Крымскому мосту. Ранее с таким же заявлением выступило украинское минобороны.

В частности, официальный представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что украинские военнослужащие могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму, при том, что министр обороны Украины Алексей Резников обязался, что Киев не станет применять это оружие для ударов по территории РФ. Он уточнял, что это обязательное условие для поставок американского вооружения.

В ответ на это крымский политический эксперт Руслан Бальбек напомнил об эшелонированной ПВО, защищающей полуостров. По его словам, попасть ракетой по полуострову — это, как биться головой о стену.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Она призвана прекратить геноцид жителей Донбасса, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны украинских националистов и ВСУ. Страны проводили переговоры, однако они не увенчались успехом, так как Киев во всем советуется с Западом, сообщалось ранее.

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