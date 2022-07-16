Эксперт напомнил про защиту Крыма из-за угроз Украины

В Крыму сравнили угрозы Киева ракетами РСЗО HIMARS по Крыму с битьем головой о стену Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Попасть ракетой по полуострову — это, как биться головой о стену, в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую достаточно сложно. Об этом заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек после того, как в Минобороны Украины допустили, что ВСУ могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму.

«Попасть ракетой в Крым — это как биться головой о стену. Теоретически, может, стена и разобьется, но в жизни все наоборот», — эксперт, его слова передает РИА «Новости». Бальбек сравнили угрозы Киева американскими ракетами с битьем головой о стену.

Он напомнил об эшелонированной ПВО, защищающей полуостров. «Но здесь другое препятствие — в Крыму выстроена эшелонированная ПВО, пробить которую одиночными пусками очень сложно», — сказал специалист.

Ранее стало известно, что в Минобороны Украины заявили, что украинские военнослужащие могут ударить из РСЗО HIMARS по Крыму, несмотря на обещания министра обороны Украины Алексея Резникова, что Киев не станет применять это оружие для ударов по территории России. По его словам, это было обязательным условием для поставок вооружения из США.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь Киеву. В частности, Америка передала Украине новую партию РСЗО HIMARS. Из этого оружия ВСУ уже нанесли мощный удар по Новой Каховке в Херсонской области. В результате уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, а также склад с гуманитарной помощью. Вместе с тем, от обстрела погибли шесть человек, десятки получили ранение. В Минобороны РФ предупреждали, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территории России.

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