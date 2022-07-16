16 июля 2022
15 июля 2022
14 июля 2022

Глава района ЯНАО показал фотографии с рыбалки

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Глава Ямальского района похвастался рыбой и отдыхом в ЯНАО Фото:

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался фотография с рыбалки. Пост появился в личном telegram-канале политика.

«День на природе. Красивейшие пейзажи и отличная погода для выходного дня», — рассказал Андрей Кугаевский.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. «На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе», — сообщается в посте.

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский

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Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался фотография с рыбалки. Пост появился в личном telegram-канале политика. «День на природе. Красивейшие пейзажи и отличная погода для выходного дня», — рассказал Андрей Кугаевский. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. «На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе», — сообщается в посте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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