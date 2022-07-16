Глава района ЯНАО показал фотографии с рыбалки

Глава Ямальского района похвастался рыбой и отдыхом в ЯНАО
Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался фотография с рыбалки. Пост появился в личном telegram-канале политика.
«День на природе. Красивейшие пейзажи и отличная погода для выходного дня», — рассказал Андрей Кугаевский.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. «На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе», — сообщается в посте.
Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский
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