Глава района ЯНАО показал фотографии с рыбалки

17 июля 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Глава Ямальского района похвастался рыбой и отдыхом в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался фотография с рыбалки. Пост появился в личном telegram-канале политика. «День на природе. Красивейшие пейзажи и отличная погода для выходного дня», — рассказал Андрей Кугаевский. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. «На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе», — сообщается в посте. Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский https://t.me/an_kugaevskiy Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский похвастался фотография с рыбалки. Пост появился в личном telegram-канале политика. «День на природе. Красивейшие пейзажи и отличная погода для выходного дня», — рассказал Андрей Кугаевский. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Законодательного собрания ЯНАО поделились фотографиями с рыбалки. «На Ямале рыбу или ловят, или едят, или все вместе», — сообщается в посте.