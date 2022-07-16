Попавший под «Газель» екатеринбуржец погиб из-за бордюра

Екатеринбуржец на самокате наехал на бордюр и вылетел на проезжую часть Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Екатеринбуржец, которого насмерть задавила «Газель», наехал на бордюр на электросамокате и вылетел на проезжую часть. Об этом сообщили в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Мужчина двигался на электросамокате по тротуару, не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, после чего упал на проезжую часть, где двигался автомобиль», — сообщают полицейские, ссылаясь на очевидцев. Водитель «Газели» сообщает, что ощутил проезд через препятствие, посмотрел в зеркало заднего вида и увидел лежащего человека.

Водителем грузовика оказался 44-летний мужчина, привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз. Полицейские установили, что в момент ДТП мужчина был трезвый.

Смертельное ДТП произошло вечером 16 июня на улице Донбасской. Екатеринбуржец на самокате от полученных травм скончался на месте.