FNC: Байден не обвинял саудовского принца в убийстве журналиста

17 июля 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

Джо Байден не говорил о связи бен Салмана с гибелью Хашукджи Фото: Официальный сайт президента Украины Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не слышал, чтобы президент США Джо Байден обвинил саудовского принца в зверском убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Он присутствовал при встрече двух лидеров. Об этом сообщает корреспондент телеканала из пула Белого дома Жаки Хайнрих со ссылкой на Fox News. «Он [министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр] многозначительно заявил, что „не слышал“, чтобы [президент США Джо] Байден говорил [наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду] бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи», — написала в Twitter (заблокирована в РФ) Хайнрих. Он отметил, что государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр присутствовал при встрече Байдена и принца Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, который был расчленен в 2018 году. Джамаль Хашкаджи был убит после того, как пришел в генконсульство в Стамбуле за документами, подтверждающими развод. Позже городская прокуратура заявила, что корреспондента убили, а его тело расчленили. Сообщалось, что фрагменты тела были обнаружены в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В ходе следствия по делу об исчезновении Хашукджи были задержаны 18 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не слышал, чтобы президент США Джо Байден обвинил саудовского принца в зверском убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Он присутствовал при встрече двух лидеров. Об этом сообщает корреспондент телеканала из пула Белого дома Жаки Хайнрих со ссылкой на Fox News. «Он [министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр] многозначительно заявил, что „не слышал“, чтобы [президент США Джо] Байден говорил [наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду] бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи», — написала в Twitter (заблокирована в РФ) Хайнрих. Он отметил, что государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр присутствовал при встрече Байдена и принца Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, который был расчленен в 2018 году. Джамаль Хашкаджи был убит после того, как пришел в генконсульство в Стамбуле за документами, подтверждающими развод. Позже городская прокуратура заявила, что корреспондента убили, а его тело расчленили. Сообщалось, что фрагменты тела были обнаружены в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В ходе следствия по делу об исчезновении Хашукджи были задержаны 18 человек.