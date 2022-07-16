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Обозреватель The Statesman: Путин «убивает» президентство Байдена
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Ведущий Fox News назвал Байдена «главным нищим» на мировой арене
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РИА «Новости»: над Луганском сработала ПВО
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РФ стягивает технику к линии фронта, Шойгу посетил Донбасс. Главное к вечеру 16 июля
06:59
Саудовская Аравия не отвернется от РФ из-за слов Байдена
06:47
TAC: США поменяли подход к оказанию помощи Украине
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FNC: Байден не обвинял саудовского принца в убийстве журналиста
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В Приморье нашли тело ребенка на месте схода селя
05:23
Психолог Лысакова объяснила, как выйти из отпуска без стресса
05:10
Пожарных не подпустили к упавшему украинскому самолету в Греции
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Политолог предрек отставку Зеленского осенью 2022 года
05:02
Диетолог Кривцова назвала диету, из-за которой можно набрать вес
04:38
Кандидат в премьеры Британии раскрыла свое отношение к России
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03:51
На Украине посоветовали Вучичу бежать в РФ из-за спецоперации. «Билет в Ростов возьмите»
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Пенсионер в Донецке восемь лет разводит голубей под обстрелами
03:45
Генерал ВСУ Маломуж раскрыл ультиматум Путина Украине
30
03:37
На севере Греции упал украинский самолет с вооружением
6
03:10
Белый дом: страны Ближнего Востока предпочтут США, а не РФ и КНР
10
В ДНР погиб британский наемник, ВСУ покидают Северск. Главное к вечеру 15 июля
02:26
В офисе Зеленского ждут разрешения Запада для атаки на Крым
8
01:55
В Москве после концерта расстреляли рэпера OFFMi
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01:52
Байден: США не позволят России командовать на Ближнем Востоке
6
Путин начал создание новой экономической политики
01:19
Политолог сравнил угрозы удара по Крыму с битьем головой о стену
4
01:08
GT: БРИКС помог раскрыть истинную сущность Запада
4
01:03
Врач Лебедева заявила об опасности сна с включенным телевизором
7
Песни Джонни Деппа о разводе и клип Клавы Коки
00:51
В минобороны Украины допустили удары по Крыму
9
00:36
На Украине задержали бывшего руководителя СБУ по Крыму
4
00:16
Минобороны РФ: ВСУ планируют взорвать мост в Запорожской области
5
Российские военные под обстрелами ВСУ разминируют Северодонецк. Видео
00:10
В Москве поезд насмерть сбил людей на платформе «Яуза»
8
16 июля 2022
23:48
Минобороны: в Славянске нацисты взяли в заложники детей из приюта
10
23:45
Израильтяне вышли поддержать спецоперацию РФ на Украине. Видео
11
Власти обсуждают ответ на санкции Запада против российской нефти
23:34
Экс-премьер Британии Блэр объявил о конце эры господства Запада
11
23:16
Украинские власти устроили политическую расправу над журналисткой
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22:23
Экс-депутат Рады: Киев и Одесса хотят присоединиться к РФ
26
Мантуров стал вице-премьером, Рогозина уволили. Главные перестановки в правительстве РФ
21:59
Депутат ГД призвал ударить по центрам принятия решений в Киеве
23
21:39
Диетолог Соломатина раскрыла, чем опасны обезжиренные продукты
20:50
Экс-глава израильской спецслужбы предрек взятие Одессы к сентябрю
21
Белоруссия поможет России с дефицитным импортом
20:16
Newsweek: Байдену грозит импичмент
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19:34
Советник Зеленского признал, что Россия достигла своей цели
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19:16
Экс-глава МИД Литвы: ЕС отдает России больше денег, чем Украине
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Инсайд: шеф свердловского УФСБ получит статусный пост в Москве
19:04
Саудовский принц припомнил Байдену грехи США
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18:36
Российский сенатор напомнил о судьбоносной дате для Украины
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18:29
Депутат ГД предложила новые меры поддержки молодых россиян
12
ВСУ ударили по автостанции в Донецке, армия РФ заняла Северск. Главное к вечеру 14 июля
18:02
РИА «Новости»: Россия стягивает технику к линии фронта в Донбассе
17
17:17
Депутат Госдумы: ошибки Байдена привели к расколу в НАТО
24
17:01
Сенатор назвал единственный способ вернуть отношения с Европой
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Ученые из Екатеринбурга решат пять проблем мирового масштаба
16:47
Помощник Путина Орешкин: как Россия переиграла санкции Запада
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16:26
Newsweek: украинские власти рискуют остаться без поддержки Запада
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16:00
На Камчатке пропал вертолет с российским биатлонистом
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Власти РФ снова дискутируют о раскрытии эскроу-счетов
15:46
В Китае заявили, что Путин «сломал» планы Запада
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15:34
Минобороны РФ: националисты отказываются воевать за Украину
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15:24
Минобороны: ВС РФ ударили по производству «Точек-У» на Украине
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В России изменили ПФР и ужесточили наказание за предательство. Путин подписал ряд важных законов
15:01
Помощник Путина: инфляция в РФ станет значительно ниже, чем в ЕС
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14:59
В конфетах Skittles нашли опасный токсин, который портит ДНК
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14:44
В Туркменистане заблокировали российские новостные сайты
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Путин начал формировать новую патриотическую платформу
14:44
Экс-депутат Рады: Зеленский вывез с Украины все золото
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14:19
В ЕС отказываются от Украины из-за политического кризиса
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14:12
Володин пригрозил Вашингтону и ЕС ракетным ударом. «Принцип бумеранга»
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Россиянам назвали лучшие места для отдыха на Урале
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Американцы устали от Байдена. «Меня тошнит»
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13:39
Вучич жестко ответил Киеву на угрозы
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13:33
В Фонде «Сколково» предупредили об опасности бойлеров для легких
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13:08
В Сербии определились с позицией нового правительства по России
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13:02
Клишас призвал жестко ответить ВСУ на обстрел российских городов
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12:53
Мишустин упростил ввоз автомобилей из-за рубежа
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12:12
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12:09
Шойгу проинспектировал группировки войск РФ на Украине
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12:05
Шойгу велел лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
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12:00
В ФРГ сравнили Путина и Байдена и признали величие России
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11:40
В Госдуме призвали объявить Байдена в международный розыск
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Sputnik: послы США покидают Киев после скандального заявления
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Европа лишилась альтернативы российскому газу
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Байдена уличили в приеме наркотиков
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10:30
В США поддержали заявление Путина. «Россия и Украина едины»
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10:14
Власти РФ хотят отменить налоги, чтобы снизить цены на продукты
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На Украине запретили русский язык
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Sky News: Британия готовится к войне с Россией
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Диетолог Ивашкевич рассказала, как огурцы помогают при депрессии
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WJS: Путин переиграл Запад, найдя новых союзников в Азии
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В Киеве испугались вторжения Венгрии на Украину
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ВСУ начали обстрел территории России
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FP: ЕС готовится к «худшему кошмару» из-за антироссийских санкций
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Reuters: Россия изменила традиционный ход встречи G20
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РИАН: российская РСЗО «Торнадо-С» в разы превосходит HIMARS США
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FT: Украина собирается судиться с западными банками из-за России
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Байден обвинил саудовского принца в зверском убийстве журналиста
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Дипломат РФ: все украинские нацисты ответят за свои преступления
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Пентагон: США будут рады переговорам Украины с Россией
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МО: силовики в Одессе устраивают допросы о связях с РФ. Задержанных увозят в неизвестном направлении
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