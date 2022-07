NYT: Байден стал обузой для своих же подчиненных

Команде Джо Байдена приходится присматривать за ним, сообщают СМИ Фото: Patrick Semansky AP/TASS Возраст 79-летнего президента США Джо Байдена становится проблемой для его команды. Об этом заявляет американская газета The New York Times. «Поскольку Байден настаивает, что планирует баллотироваться на второй срок, его возраст становится все более неудобной проблемой для него, его команды и его партии. Его уровень энергии, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники тихо присматривают за ним», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что президент выглядит старше, чем несколько лет назад. Байден часто шаркает ногами при ходьбе, поэтому его помощники беспокоятся, чтобы он нигде не споткнулся, пишет NYT. Также президент США часто запинается во время публичных выступлений и его помощники «затаив дыхание, смотрят, доживет ли он до конца без оплошности», — сообщает газета. Предполагается, что Белый дом намерен оградить Байдена от незапланированного общения с журналистами. С момента вступления в должность он провел 16 пресс-конференций. Это вдвое меньше, чем у бывших президентов США Дональда Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, передает издание. Также Байден дал значительно меньше интервью по сравнению с предыдущими американскими лидерами. Байден уже не раз допускал ошибки во время выступлений. Он перепутал Украину и Иран во время одного из мероприятий, а в другой раз Китай и Украину, передает «Царьград». Также он называл вице-президента Камалу Харрис президентом страны. Американский лидер однажды не смог выговорить название Соединенных Штатов. Во время встречи с представителем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном Байден придумал речь из двух слов для северокорейского лидера Ким Чен Ына и сказал «Здравствуйте. Конец».

