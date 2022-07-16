Трагедия произошла на Изоплите, мужчина был пьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В микрорайоне Изоплит на озере Шарташ в Екатеринбурге утонул мужчина, он был нетрезв. Прохожие достали его из воды и попытались откачать, но не получилось. Об этом сообщают очевидцы.

«Вчера [16 июля] на Изоплите, по словам очевидцев, мужчина купался пьяным в озере, и что-то пошло не так. Начал тонуть, его вытащили и стали откачивать, но безуспешно», — сообщает со ссылкой на подписчика паблик «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

К посту прикреплено видео, на котором видно, как один из прохожих делает пострадавшему непрямой массаж сердца. «Давай, мужик, просыпайся, дыши», — говорит другой. Автора видео укоряют за то, что он снимает происходящее на камеру.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU подтвердили, что вчера на Изоплите утонул мужчина. «Проводятся оперативно-следственные действия», — добавили в ведомстве. Ранее спасатели сообщали, что за полтора месяца в регионе утонули 14 человек.