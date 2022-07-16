16 июля 2022
15 июля 2022

В ХМАО при столкновении катеров погиб пассажир

© Служба новостей «URA.RU»
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На реке Иртыш погиб пассажир маломерного судна «Крым» (фото из архива) Фото:

На реке Иртыш, в результате столкновения маломерных судов, погиб человек. Об этом сообщает telegram-канал Центральное МСУТ СКР.

«По предварительной информации около 00:05 17 июля 2022 на 17-м км. р.Иртыш произошло столкновение маломерного судна „Крым“ и неустановленного судна. В результате столкновения пассажир судна „Крыма“ погиб», — сообщается в Telegram.

Моторная лодка, допустившая столкновение, с места происшествия скрылась. Сургутской транспортной прокуратурой и следователями межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств происшествия и поиску виновных.

Ранее URA.RU рассказывало, что на реке Нягань-Юган перевернулась лодка. После длительных поисков была установлена гибель одного из пассажиров лодки.

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На реке Иртыш, в результате столкновения маломерных судов, погиб человек. Об этом сообщает telegram-канал Центральное МСУТ СКР. «По предварительной информации около 00:05 17 июля 2022 на 17-м км. р.Иртыш произошло столкновение маломерного судна „Крым“ и неустановленного судна. В результате столкновения пассажир судна „Крыма“ погиб», — сообщается в Telegram. Моторная лодка, допустившая столкновение, с места происшествия скрылась. Сургутской транспортной прокуратурой и следователями межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств происшествия и поиску виновных. Ранее URA.RU рассказывало, что на реке Нягань-Юган перевернулась лодка. После длительных поисков была установлена гибель одного из пассажиров лодки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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