Путин подписал закон об индексации пенсий военных

Военным на 10% проиндексируют пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 10%. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Индексировать пенсии военным пенсионерам на 10%. Индексацию произвести с 1 июня», — говорится в указе Путина.
Ранее этот закон одобрила Госдума РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военное ведомство проиндексирует зарплаты и пенсии в соответствии с обязательствами.
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