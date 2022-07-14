Путин подписал закон об индексации пенсий военных

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65 лет ТВВИКУ. Тюмень, армия, военные, солдаты, военнослужащие
Военным на 10% проиндексируют пенсии Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 10%. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Индексировать пенсии военным пенсионерам на 10%. Индексацию произвести с 1 июня», — говорится в указе Путина.

Ранее этот закон одобрила Госдума РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военное ведомство проиндексирует зарплаты и пенсии в соответствии с обязательствами.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 10%. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Индексировать пенсии военным пенсионерам на 10%. Индексацию произвести с 1 июня», — говорится в указе Путина. Ранее этот закон одобрила Госдума РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военное ведомство проиндексирует зарплаты и пенсии в соответствии с обязательствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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