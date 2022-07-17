Военные РФ уничтожили склад западного оружия на Украине

Российская армия ликвидировала ракетный склад в Одессе, заявили в Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили склад противокорабельных ракет «Harpoon» в Одессе, пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО «HIMARS» в Красноармейске в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет „Harpoon“, переданных Украине странами НАТО», — заявили в ходе брифинга в Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину произведенной в США реактивной системы залпового огня «HIMARS». Оборудование было установлено в Красноармейске Донецкой Народной Республики, отметили в военном ведомстве.

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