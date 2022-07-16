16 июля 2022
15 июля 2022

В Тюменской области водитель сбил пешехода и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП в Омутинском районе, женщина скончалась на месте происшествия (архивное фото) Фото:

На трассе Тюмень-Ишим-Омск в Омутинском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня во втором часу ночи на 184-м километре федеральной трассы „Тюмень-Ишим-Омск“ в Омутинском районе неустановленным автомобилем сбит пешеход. Водитель с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении.

Там добавили, что женщина от полученных травм скончалась на месте. Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области или позвонить по телефону 8(3452) 794-610.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени дважды сбили пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

На трассе Тюмень-Ишим-Омск в Омутинском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня во втором часу ночи на 184-м километре федеральной трассы „Тюмень-Ишим-Омск“ в Омутинском районе неустановленным автомобилем сбит пешеход. Водитель с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении. Там добавили, что женщина от полученных травм скончалась на месте. Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области или позвонить по телефону 8(3452) 794-610. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени дважды сбили пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...