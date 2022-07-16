В Тюменской области водитель сбил пешехода и скрылся

В результате ДТП в Омутинском районе, женщина скончалась на месте происшествия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Тюмень-Ишим-Омск в Омутинском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня во втором часу ночи на 184-м километре федеральной трассы „Тюмень-Ишим-Омск“ в Омутинском районе неустановленным автомобилем сбит пешеход. Водитель с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении.

Там добавили, что женщина от полученных травм скончалась на месте. Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области или позвонить по телефону 8(3452) 794-610.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени дважды сбили пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.