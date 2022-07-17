Иммунолог объяснил опасность хронических воспалений

18 июля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Любое хроническое воспаление говорит о предрасположенности к онкологии, отметил Владимир Болибок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Хронические воспаления говорят о проблемах с иммунной системой. Если заболевания не лечить, оно может перерасти в онкологию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Если у человека периодически возникают рецидивы, он выздоравливает, но они появляются все чаще, а „светлый“ промежуток все короче, это означает, что уже нужно идти к иммунологу. Так как организм сам уже не может избавиться от этой болячки. Если это не лечить, сокращается срок жизни. Потому что любое хроническое воспаление — это предрасположенность к онкологии. Известно, что, условно говоря, язва, гастрит могут закончиться раком желудка, хронический панкреатит — раком поджелудочной железы. То есть нарушения иммунитета с одной стороны — это хронические воспалительные заболевания, а с другой стороны — угроза возникновения опухоли. Потому что иммунная система контролирует и защищает организм от опухолей», — объяснил Владимир Болибок. Доктор подчеркнул, что правильно подобранный метод лечения позволяет значительно ослабить частоту появления хронических воспалений. «Если пациент страдает от рецидивирующих воспалительных процессов, инфекционных, аутоиммунных, инфекционно-аллергических, просто аллергических, то ему подбирается определенный метод лечения. Излечить удается не всегда, но, как правило, всегда получается вывести в более-менее стойкую ремиссию и поддерживать ее месяцами и годами. В качестве примера приведу рецидивирующий герпес. Некоторые с молодости страдают им. Чуть что, появляется герпес. А с возрастом это все усугубляется. Например, в 25 лет — раз в год, а в 45 лет — рецидив каждый месяц. Соответственно, мы подбираем программу, чтобы восстановить иммунную систему. И рецидив проходит», — добавил Болибок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Хронические воспаления говорят о проблемах с иммунной системой. Если заболевания не лечить, оно может перерасти в онкологию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Если у человека периодически возникают рецидивы, он выздоравливает, но они появляются все чаще, а „светлый“ промежуток все короче, это означает, что уже нужно идти к иммунологу. Так как организм сам уже не может избавиться от этой болячки. Если это не лечить, сокращается срок жизни. Потому что любое хроническое воспаление — это предрасположенность к онкологии. Известно, что, условно говоря, язва, гастрит могут закончиться раком желудка, хронический панкреатит — раком поджелудочной железы. То есть нарушения иммунитета с одной стороны — это хронические воспалительные заболевания, а с другой стороны — угроза возникновения опухоли. Потому что иммунная система контролирует и защищает организм от опухолей», — объяснил Владимир Болибок. Доктор подчеркнул, что правильно подобранный метод лечения позволяет значительно ослабить частоту появления хронических воспалений. «Если пациент страдает от рецидивирующих воспалительных процессов, инфекционных, аутоиммунных, инфекционно-аллергических, просто аллергических, то ему подбирается определенный метод лечения. Излечить удается не всегда, но, как правило, всегда получается вывести в более-менее стойкую ремиссию и поддерживать ее месяцами и годами. В качестве примера приведу рецидивирующий герпес. Некоторые с молодости страдают им. Чуть что, появляется герпес. А с возрастом это все усугубляется. Например, в 25 лет — раз в год, а в 45 лет — рецидив каждый месяц. Соответственно, мы подбираем программу, чтобы восстановить иммунную систему. И рецидив проходит», — добавил Болибок.