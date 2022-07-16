16 июля 2022
15 июля 2022

В Кургане сильный ливень затопил городские улицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, улица кирова, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Курганские улицы затопил сильный ливень Фото:

Курганцы разместили видео, на котором видно, как автомобилям приходится передвигаться по затопленным из-за дождя улицам. Кадры появились в городских пабликах «Типичный Курган» и «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Заозерный поплыл», — заявил один из автолюбителей в подписи к видео. На кадрах видно, как автомобили с трудом передвигаются по глубоким лужам. Пешеходы пересекают проспект Голикова босиком. Курганцы отмечают, что не только улицы Заозерного пострадали от осадков. Затопило также и другие микрорайоны.

Сильный дождь с грозой начался в Кургане во второй половине дня. По данным сервиса «Яндекс», дождь может закончиться около 20:20.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урал могут прийти ураганы. Сильные ливни со шквалистым ветром обещали в Кургане в конце текущей недели.

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Курганцы разместили видео, на котором видно, как автомобилям приходится передвигаться по затопленным из-за дождя улицам. Кадры появились в городских пабликах «Типичный Курган» и «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Заозерный поплыл», — заявил один из автолюбителей в подписи к видео. На кадрах видно, как автомобили с трудом передвигаются по глубоким лужам. Пешеходы пересекают проспект Голикова босиком. Курганцы отмечают, что не только улицы Заозерного пострадали от осадков. Затопило также и другие микрорайоны. Сильный дождь с грозой начался в Кургане во второй половине дня. По данным сервиса «Яндекс», дождь может закончиться около 20:20. Ранее URA.RU сообщало, что на Урал могут прийти ураганы. Сильные ливни со шквалистым ветром обещали в Кургане в конце текущей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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