Курганские улицы затопил сильный ливень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы разместили видео, на котором видно, как автомобилям приходится передвигаться по затопленным из-за дождя улицам. Кадры появились в городских пабликах «Типичный Курган» и «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Заозерный поплыл», — заявил один из автолюбителей в подписи к видео. На кадрах видно, как автомобили с трудом передвигаются по глубоким лужам. Пешеходы пересекают проспект Голикова босиком. Курганцы отмечают, что не только улицы Заозерного пострадали от осадков. Затопило также и другие микрорайоны.

Сильный дождь с грозой начался в Кургане во второй половине дня. По данным сервиса «Яндекс», дождь может закончиться около 20:20.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урал могут прийти ураганы. Сильные ливни со шквалистым ветром обещали в Кургане в конце текущей недели.