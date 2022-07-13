Метеоролог Шувалов заявил о приходе ураганов в регионы России

13 июля 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

с 14 по 16 июля в регионах Среднего и Южного Урала ожидаются ливни с грозами, отметил Александр Шувалов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Грозы с сильным шквалистым ветром до 25 м/с ждут регионы Среднего, Южного Урала и юг Тюменской области с 14 по 16 июля. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В четверг 14 июля в Екатеринбурге +31 градус, в Тюмени +33, в Челябинске +30, в Кургане +34, а тем временем в Казани и Перми будут греметь грозы. И воздух начнет потихонечку охлаждаться. Любая гроза, а особенно при условиях, когда такая высокая температура, достигает очень серьезных размеров. Шквалистые порывы ветра могут достичь 25 м/с, пройдут сильные ливни. 15 июля подобная погода ждет Екатеринбург, 16 июля — Тюмень, Курган. То есть явления затронут и Средний, и частично Южный Урал, и юг Тюменской области», — объяснил Александр Шувалов. Метеоролог напомнил о том, что при шквалистом ветре возможны стихийные бедствия. «При шквалистых усилениях ветра нужно беречь себя. Могут быть повалены деревья, снесены рекламные щиты и может прерваться электроснабжение в населенных пунктах», — подчеркнул Шувалов. По словам собеседника агентства, далее в регионах Среднего и Южного Урала ожидается небольшое понижение температур. «После ливней со шквалистым ветром температура понизится, но не сильно, будет в пределах +23, +28 градусов, с кратковременными дождями и грозами местного характера. Западные районы европейской территории и центр России до Владимира потихонечку погрузятся в слабоотрицательную аномалию. Температура будет на 1 — 2 градуса ниже среднестатистической для этих дней», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грозы с сильным шквалистым ветром до 25 м/с ждут регионы Среднего, Южного Урала и юг Тюменской области с 14 по 16 июля. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В четверг 14 июля в Екатеринбурге +31 градус, в Тюмени +33, в Челябинске +30, в Кургане +34, а тем временем в Казани и Перми будут греметь грозы. И воздух начнет потихонечку охлаждаться. Любая гроза, а особенно при условиях, когда такая высокая температура, достигает очень серьезных размеров. Шквалистые порывы ветра могут достичь 25 м/с, пройдут сильные ливни. 15 июля подобная погода ждет Екатеринбург, 16 июля — Тюмень, Курган. То есть явления затронут и Средний, и частично Южный Урал, и юг Тюменской области», — объяснил Александр Шувалов. Метеоролог напомнил о том, что при шквалистом ветре возможны стихийные бедствия. «При шквалистых усилениях ветра нужно беречь себя. Могут быть повалены деревья, снесены рекламные щиты и может прерваться электроснабжение в населенных пунктах», — подчеркнул Шувалов. По словам собеседника агентства, далее в регионах Среднего и Южного Урала ожидается небольшое понижение температур. «После ливней со шквалистым ветром температура понизится, но не сильно, будет в пределах +23, +28 градусов, с кратковременными дождями и грозами местного характера. Западные районы европейской территории и центр России до Владимира потихонечку погрузятся в слабоотрицательную аномалию. Температура будет на 1 — 2 градуса ниже среднестатистической для этих дней», — подытожил он.