16 июля 2022

В Челябинске рухнули продажи грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер АЗ
Продажи крупной техники упали практически по всей России Фото:

В июне 2022 года в Челябинской области было продано 103 грузовика, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Тем не менее из-за общего падения продаж регион не вышел из десятки лучших по стране, сообщили аналитики.

«За июнь 2022 года в России было продано 5764 грузовых машины, что на 41,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. На седьмом месте оказалась Челябинская область с результатом в 104 проданных грузовика. Это на 55% меньше продаж годичной давности (всего 233 единицы)», — уточнили в «Автостат Инфо».

По данным экспертов, самый большой объем продаж пришелся на Москву, где было продано 2489 грузовиков, однако это на 34% меньше июня прошлого года. В ТОП-5 вошли Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская область и Татарстан.

Ранее стало известно, что миасский автозавод «Урал» (Челябинская область) занял вторую строчку в России по продажам грузовиков в первом полугодии 2022 года. На первом месте расположился «КамАЗ», на третьем — «ГАЗ».

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В июне 2022 года в Челябинской области было продано 103 грузовика, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Тем не менее из-за общего падения продаж регион не вышел из десятки лучших по стране, сообщили аналитики. «За июнь 2022 года в России было продано 5764 грузовых машины, что на 41,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. На седьмом месте оказалась Челябинская область с результатом в 104 проданных грузовика. Это на 55% меньше продаж годичной давности (всего 233 единицы)», — уточнили в «Автостат Инфо». По данным экспертов, самый большой объем продаж пришелся на Москву, где было продано 2489 грузовиков, однако это на 34% меньше июня прошлого года. В ТОП-5 вошли Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская область и Татарстан. Ранее стало известно, что миасский автозавод «Урал» (Челябинская область) занял вторую строчку в России по продажам грузовиков в первом полугодии 2022 года. На первом месте расположился «КамАЗ», на третьем — «ГАЗ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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