Медики скорой помощи в Миассе пожаловались на нападения собак

Пациенты отказываются закрывать животных при прибытии медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики станции скорой помощи Миасса (Челябинская область) жалуются на участившиеся случаи нападения домашних животных при прибытии к пациентам. В одном из случаев бригаде пришлось закрыться в машине, чтобы ее не покусал стаффордширский терьер.

«На момент прибытия бригады скорой помощи во дворе был слышен лай нескольких собак, медики попросили закрыть или подержать их, чтобы пройти в дом. Женщина открыла ворота и выпустила собак на улицу к машине скорой помощи. Собаки агрессивные, начали нападать и лаять на бригаду, медикам пришлось закрыться в машине», — сообщается в паблике администрации ГБУЗ «ССМП Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Хозяева дома отказались убирать собак, в итоге пациент сам пришел в салон машины, где ему была оказана помощь. После этого он ушел домой, собак загонять обратно во двор не стал.

Администрация станции скорой помощи настоятельно просит при вызове медиков изолировать домашних животных. «Исходя из должностных инструкций, бригада скорой помощи вправе отказать в осуществлении первой медицинской помощи при наличии угрозы в свой адрес (со стороны пациента, родственников, домашних животных). В случае возникновения подобной ситуации, сотрудники прибывшие на вызов имеют право вызвать наряд полиции», — пояснили в учреждении.