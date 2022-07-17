Депутат Бундестага призвал прекратить самоубийство в борьбе с РФ

17 июля 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции продлят конфликт на Украине, из-за чего пострадает весь мир, считает Севима Дагделена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Германии совершает самоубийство, продолжая вести экономическую войну против России. Об этом заявила член Левой партии Германии Севима Дагделена. «Продление экономической войны означает, что в настоящий момент правительство Германии посредством санкций против России фактически совершает экономическое самоубийство», — сказала Дагделена в интервью китайской газете Global Times. По ее мнению, конфликт на Украине может закончиться только путем переговоров. Политик отметила, что странам Запада нужны серьезные дипломатические усилия для поиска решения путем переговоров. «И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем ужаснее будут его последствия не только для людей на Украине, но и для людей во всем мире, как показывает нынешний продовольственный кризис», — добавила она. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако, как отмечал российский лидер Владимир Путин, антироссийские ограничения принесли обратный эффект для «недружественных» России стран. Запад столкнулся с продовольственным и энергетическим кризисом. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявлял, что немецкая промышленность остановится, а население страны пострадает от глобального сокращения и неподъемной платы за отопление в случае, если Россия резко прекратит поставлять газ в Германию. В СМИ предполагают, что президент США Джо Байден непременно проиграет на промежуточных выборах из-за того, что американцы недовольны рекордной инфляцией и высокими ценами на топливо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство Германии совершает самоубийство, продолжая вести экономическую войну против России. Об этом заявила член Левой партии Германии Севима Дагделена. «Продление экономической войны означает, что в настоящий момент правительство Германии посредством санкций против России фактически совершает экономическое самоубийство», — сказала Дагделена в интервью китайской газете Global Times. По ее мнению, конфликт на Украине может закончиться только путем переговоров. Политик отметила, что странам Запада нужны серьезные дипломатические усилия для поиска решения путем переговоров. «И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем ужаснее будут его последствия не только для людей на Украине, но и для людей во всем мире, как показывает нынешний продовольственный кризис», — добавила она. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако, как отмечал российский лидер Владимир Путин, антироссийские ограничения принесли обратный эффект для «недружественных» России стран. Запад столкнулся с продовольственным и энергетическим кризисом. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявлял, что немецкая промышленность остановится, а население страны пострадает от глобального сокращения и неподъемной платы за отопление в случае, если Россия резко прекратит поставлять газ в Германию. В СМИ предполагают, что президент США Джо Байден непременно проиграет на промежуточных выборах из-за того, что американцы недовольны рекордной инфляцией и высокими ценами на топливо.