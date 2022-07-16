В Тюмени прошел сильный ливень, который затопил улицы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После сильного дождя в Тюмени выпало около 15 мм осадков, из-за чего затопило дороги и подземные переходы. Об этом сообщает официальная страница администрации города в соцсети «ВКонтакте». В связи с этим событием жители областной столицы начали активно делиться кадрами затопленных улиц.

«В Тюмени устраняют последствия сильного ливня. За несколько часов залпом выпало почти 15 мм осадков», — сообщили на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте». Они также пояснили масштабы дождя. По их словам, 1 мм осадков на 1 га площади дает 900 ведер воды. Площадь города при этом около 70 тысяч га.

В частности, на улице Заречной из-за дождя образовалась огромная лужа, в которой тюменцы решили искупаться. «Не можете уехать на море? Фигня, море едет к нам», — написал автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео двое подростков стоят по колено в воде, после чего в какой-то момент начинают плыть через лужу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени после ливня затопило улицы города. Очевидцы в соцсетях поделились роликом, на котором из-за высокого уровня воды на дороге заглохла машина.

Автор: группа «Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»