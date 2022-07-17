Дети должны были разбить окна за 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина подговорил детей разбивать окна барака в Пионерском микрорайоне Екатеринбурге. За каждое попадание камнем в окно мужчина предлагал детям 100 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жительница дома.

«Мужчина сказал детям, чтобы они выбивали окна со второго и третьего этажа, тем, кто попадет даст 100 рублей. С детей спрос маленький, а дело будет сделано», — рассказала жительница дома.

Дом находится на улице Вилонова, 86/1. По словам девушки, нанявший детей мужчина работает в местной УК. Екатеринбуржцы не в первый раз жалуются на неизвестных, которые устраивают погромы в квартирах этого дома, выламывают двери и вырезают трубы. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что в территориальный отдел полиции информация не поступала. «Потерпевшая сторона вправе обратиться в органы внутренних дел для принятия соответствующего процессуального решения», — сообщили сотрудники полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обратить внимание на многострадальный дом. Также агентство рассказывало, что собственники квартир обвиняют застройщика в мародерстве и выселении.