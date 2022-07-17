Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

Владимир Зеленский уволил генпрокурора Украины и главу СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом говорится в указе украинского главы, опубликованном на его сайте.
Офис Владимира Зеленского опубликовал указ о снятии с должности главы СБУ Ивана Баканова. Также он уволил генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
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