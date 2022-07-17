17 июля 2022

Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский уволил генпрокурора Украины и главу СБУ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом говорится в указе украинского главы, опубликованном на его сайте.

Офис Владимира Зеленского опубликовал указ о снятии с должности главы СБУ Ивана Баканова. Также он уволил генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом говорится в указе украинского главы, опубликованном на его сайте. Офис Владимира Зеленского опубликовал указ о снятии с должности главы СБУ Ивана Баканова. Также он уволил генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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